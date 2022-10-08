"كرة السلة الناجي الوحيد ".. عام كارثي للأهلي في الألعاب الجماعية .. وكرة اليد الأكثر خسارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

جاءت خسارة الأهلي من الزمالك ببطولة أفريقيا لكرة اليد لتكمل مسلسل الخسائر في العام الحالي أحد أسوأ المواسم للأهلي في الألعاب الجماعية والذي شهد خسارة 12 بطولة على مدار 12 شهر تقريباً.

وخسر فريق اليد بالأهلي بهدف قاتل من غريمه الزمالك في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمس الجمعة في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس.

وبهذه الخسارة أصبح فريق اليد الأكثر خسارة في العام الجاري حيث خسر 6 بطولات من أصل 7 شارك فيها مكتفياً ببطولة السوبر الأفريقي .

وخسر فريق يد الأهلي جميع البطولات المحلية وعددها أربعة ، (الدوري والكأس والسوبر المصري (مرتين) بالإضافة إلى بطولتي لأفريقيا .

وانتصر الأهلي على الزمالك في بطولة واحدة ولكنه خسر 3بطولات محلية أمامه علاوة على بطولتي أفريقيا.

وعاني فريق اليد الموسم الماضي وهو ما دفع إدارة الأهلي للوعد بتطوير الفريق عن طريق خطة شاملة ورؤية فريق جديد الموسم الحالي.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365" في مارس الماضي قبل انتهاء الموسم السابق "هناك خطة شاملة وواضحة ومحددة استقر عليها مجلس الإدارة لتطوير فريق كرة اليد،نعمل عليها بمنتهي القوة وستري النور قريباً جداً وسوف تري الجماهير فريقاً مختلفاً الموسم المقبل".

وخسر الأهلي مع بداية الموسم الحالي السوبر المصري من الزمالك ثم بطولة أفريقيا من دور نصف النهائي.

وعلى صعيد الكرة الطائرة خسر الأهلي بطولتي الدوري وكأس مصر من غريمه التقليدي ولكن الفريق استطاع الفوز ببطولة أفريقيا للأندية.

وفي كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى خسر الأهلي قبل عام السوبر المصري من طلائع الجيش ثم خسر الدوري وكأس مصر بالإضافة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مكتفياً بالفوز ببطولة السوبر الأفريقي.

وفقدت الثلاثة ألعاب السابقة 12 بطولة في 12 شهراً من أصل 15 بطولة شارك فيها ليعوض فريق السلة النقطة المضيئة -خلال العام الماضي- النتائج غير المرضية للألعاب الأخرى حيث توج بجميع البطولات التي شارك فيها وهو الفريق الجماعي الوحيد الذي حقق بطولة الدوري.

وخلال العام الماضي قام الأهلي بتعديلات واسعة في إدارة النشاط الرياضى بتعيين خالد العوضي مديراً لها بدل من رؤوف عبد القادر الذي كلف بالإشراف على مشروع البطل الأوليمبي فضلاً عن إنشاء شركة لكرة القدم تغيرت قبل انطلاق الموسم الحالي.