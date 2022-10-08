بيراميدز يعلن استمرار عبدالله السعيد مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بيراميدز، عن استمرار عبدالله السعيد لاعب الفريق، بتمديد تعاقده لمدة موسم آخر.

ومدد نادي بيراميدز عقد عبد الله السعيد لمدة موسم إضافي لينتهي تعاقده مع الفريق حتى 2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، مقطع فيديو لعبدالله السعيد، معلقاً عليه: "الحكاية الحقيقية بتكتب هنا ودلوقتي.. عبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز".

وقال عبدالله السعيد في مقطع الفيديو: "أنا أتذكر أول يوم لي هنا، وأتذكر أول هدف وأول فرحة، وأول رحلة إفريقية مع بيراميدز، وأول نهائي تعلمنا منه لكي نعود أقوى".

وأضاف: "مرت عدة سنوات وعشت لحظات حلوة وصعبة ولكنها تمر، لأن هناك أمل وطموح في الغد".

وواصل لاعب بيراميدز: "حكاية نادي المائة التي بدأت من أول هدف وحتى الهدف 122، ولسه بنكمل، الحكايات تزيد وتكتر، ولكن الحكاية الحقيقية تُكتب هنا والآن".

واختتم السعيد: "حكايتي مع بيراميدز مستمرة، ولسه منتهتش".