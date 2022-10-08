مصدر يوضح لمصراوي موقف سيف جعفر ومحمد طارق وعبدالسلام مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر عن موقف ثلاثي فريق الزمالك لاعب خط الوسط سيف جعفر والظهير الأيمن محمد طارق والمدافع محمد عبدالسلام خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إلى وجود عدة عروض شفوية لسيف جعفر ولكن لم يصل للنادي أي عرض رسمي، فيما يُرحب المدير الفني لفريقه البرتغالي جوسفالدو فيريرا بخروج اللاعب وزميله محمد طارق للإعارة إذا كان الأمر مُتاحًا؛ لاكتساب المزيد من الخبرة واللعب بصورة مستمرة.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن محمد عبدالسلام لم تصله أي عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وكذلك لن يكن في أولويات المدير الفني للفريق جوسفالدو فيريرا.

يُذكر أن المدافع صاحب الـ 24 عامًا قد خرج من صفوف الزمالك مُعارًا في الموسم الماضي لصفوف نادي الاتحاد السكندري.