"اتهام وتهديد ومستند جديد ".. تطورات أزمة محلات بيع قميص الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إحدى مشجعات النادي الأبيض والتي تملك منفاذ لبيع قمصان الفريق الأبيض كاشفاً أنه تقدم ببلاغ ضدها.

وترجع الواقعة إلى قيام مشجعة لنادي الزمالك وتملك في نفس الوقت محلات لبيع المستلزمات الرياضية ولها عدة فروع بالترويج لقميص النادي الأبيض الجديد الذي كشف عنه قبل أيام.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك في وقت سابق من اليوم " اتهم هذه المشجعة بالنصب هي تملك 18 فرعاً وتبيع قمصان الفريق دون حق".

وأضاف " تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ، هي لم تحصل على تصريح من النادي ببيع قمصان الفريق وهي تضر بالنادي ".

وأتم " أحذرك وعليكي غلق هذه المجلات بدلاً دخولك السجن لأن القانون يعرضك للسجن".

من جهتها ردت المشجعة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وقالت : واضح أنه هناك سوء تفاهم، أنا زمالكوية أباً عن جد .

وكشفت " أنا متعاقدة مع الشركة المنفذة لقميص الزمالك وأعتمدت كموزع معتمد للقميص الجديد".

ونشرت العقد الذي حررته مع الشركة المنفذة لقميص الزماالك بالإضافة إلى المشور الخاص بتقديم القميص على الصفحة الرسمية للشركة والتي يضع اسم منفاذها كموزع معتمد .

وكشف نادي الزمالك عن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد في سبتمبر الماضي .