محمود الخطيب يغادر إلى فرنسا للاطمئنان على حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، القاهرة صباح اليوم السبت، متوجها للعاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق عدة أيام يخضع خلالها لفحوصات طبية بأحد المراكز الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

جاء سفر رئيس الأهلي عقب تحديد الطبيب المعالج موعد الاستشارة وإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، وحرص الخطيب قبل السفر على ترتيب كافة الملفات، وعقد اجتماعات مع كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومعاونيه في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

كما اجتمع الخطيب أيضًا مع لجنة التخطيط للكرة في حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وعقد جلسة أخرى مع شركة الأهلي لكرة القدم، كما اجتمع مع مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، هذا فضلًا عن اجتماعه مع لجنتي تنمية الموارد والعضوية.

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي غدا الأحد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.