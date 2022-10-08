حلمي طولان: ميدو أفضل من صلاح فنيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي إنبي، إن أحمد حسام (ميدو) أفضل فنيًا من لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأضاف طولان، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج ملعب أون، مساء يوم أمس الجمعة:" من الجانب الفني ميدو فنيًا أفضل ولكن (اللايف ستايل) الخاص به جعله يتأخر ليكون شيئًا كبيرًا؛ فدربت ميدو وهو 16 عامًا وأعرف إمكانياته وقدراته وهو أفضل فنيًا لكن ما وصل له محمد صلاح لم يصله أي لاعب".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق:"محمد صلاح فخر لنا وحين يذهب لأي نادِ نُشجع هذا النادي، فأنا أٌشجع ريال مدريد ولكن لم أتخيل عمري أن أُشجع روما أو فيورنتينا أو ليفربول، وهو عقلية احترافية رائعة و (اللايف ستايل) الخاص به بجانب مدير الأعمال الشاطر أوصلاه لما هو فيه الآن".

وأتم طولان تصريحاته بقوله:"أحب محمد صلاح على المستوى الشخصي فشق طريقه بصعوبة ولكن هذا رأيي ومحمد صلاح قيمة كبيرة وفخر لنا جميعًا".