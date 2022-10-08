للتحضير لمباراة الاتحاد المنستيري.. كولر يعقد جلسات مكثفة مع معاونيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عدة جلسات مع جهازه المعاون داخل فندق الإقامة بولاية سوسة منذ وصول البعثة إلى تونس لمواصلة التحضير لمباراة الاتحاد المنستيري.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم في تونس على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر إقامتها عصر غدٍ في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد المدير الفني محاضرة بالفيديو اليوم مع اللاعبين؛ للتأكيد على الجوانب الفنية والخططية والتي تدرب عليها اللاعبون في القاهرة وتونس والتي يرغب كولر في تنفيذها خلال المباراة.

وشاهد الجهاز الفني مباريات لفريق الاتحاد المنستيري سواء في القاهرة أو بعد الوصول إلى تونس وذلك ضمن تحضيراته الفنية للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في الرابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستعد الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري من خلال إقامة معسكر استمر لمدة أسبوعين في القاهرة خاض خلاله الفريق تدريباته على فترتين لرفع المعدل البدني.

واشتملت فترة الإعداد، خوض ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وفاز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، كما فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل سلبيا أمام طلائع الجيش في ختام تجاربه الودية.