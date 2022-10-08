شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ستاد ريمس ضد سان جيرمان في الدوري الفرنسي اليوم السبت 8-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره ستاد ريمس، على ملعب “أوجيست دولون”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.



وكان باريس سان جيرمان قد تعثر ضد بنفيكا بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ستاد ريمس ضد باريس سان جيرمان، اليوم السبت 8-10-2022، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما تذاع مباراة ستاد ريمس ضد باريس سان جيرمان، في بطولة الدوري الفرنسي، على قناة beIN Sports Connect.



كما أعلن كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة ستاد ريمس المقرر إقامتها، اليوم السبت، بالدوري الفرنسي.



ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ريمس في التاسعة مساء اليوم السبت بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحفي: 'ليونيل ميسي سيغيب عن مواجهة ريمس، ومن المقرر أن يعود للتدريبات يوم الأحد'.

وخرج ميسي مصابا في لقاء بنفيكا بدوري أبطال أوروبا بسبب شعوره بانزعاج على مستوى ربلة القدم، وخضع لفحوصات طبية والتي جاءت مطمئنة وسيخضع اللاعب لفحص طبي يوم الأحد قبل عودته للتدريبات.

وفي الوقت ذاته، كشف باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي أن كيليان مبابي يعاني من التهاب في الحلق وهو يتحسن ولن يؤثر ذلك على تواجده أمام ريمس.

ويتصدر باريس جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن مارسيليا الوصيف، بينما يحتل ريمس المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لاعبه كيليان مبابي لنزلة برد، قبل مواجهة ستاد ريمس المقرر لها اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.



وكشف نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن التقرير الطبي الخاص بالفريق قبل مواجهة ستاد ريمس.

شكوك حول مشاركة مبابي مع باريس سان جيرمان أمام ريمس



وقال بيان باريس سان جيرمان: بعد إصابته بأعراض البرد، يشعر كيليان مبابي بتحسن وتدرب في صالة الألعاب الرياضية اليوم.

ولم يكشف النادي الفرنسي، عن موقف كيليان مبابي من مباراة ستاد ريمس، ولكن هناك شكوك حول مشاركته في اللقاء.

وقال كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان وريمس: «سنضم مبابي لقائمة الفريق، لكن موقفه لم يتحدد من المباراة حتى الآن».



وتأكد غياب ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن مباراة ستاد ريمس بسبب شعوره بإجهاد خفيف في الساق.

وكان ميسي قد أصيب في مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وخرج متأثرًا بالإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن المفترض أن يتم تقييم حالة ميسي، يوم الأحد المقبل وفقًا للتقرير الطبي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 25 نقطة.

ظهر مدرب فريق باريس سان جيرمان كريستوف جالتيير، في تصريحات صحفية، قبل مواجهة ستاد ريمس غدًا السبت في الدوري الفرنسي.

وقال جالتيير في تصريحات صحفية وجاء فيها:" نونو مينديز سوف يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة، في حين أن ليونيل ميسي سيحصل على الراحة بسبب انزعاج في ربلة الساق".



وأضاف:" هوغو ايكتيك لاعب شاب ويتطور بشكل جيد، يجب أن يكون منافسًا، دوناروما يعمل بشكل جيد. إنه يركز على عمله، لقد أدى بشكل جيد ضد بنفيكا".



وأتم:" إسماعيل غربي ضمن المجموعة نحن نراقب كل تقدمه، كارلوس سولر يحتاج للوقت حتى يتكيف، إنه قادر على اللعب على اليمين واليسار. هناك إمكانية ليشارك أساسي غدًا.