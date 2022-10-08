شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني اليوم السبت 8-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاء قمة الدوري الألماني يجمع بين فريقا بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، ودائمًا ما يكون مليئًا بالإثارة والنتائج المفاجئة والكبيرة والصعبة.

ويتوقع جماهير الكرة الألمانية ومحبيها حول العالم لقاء ناري بين الفريقين وفقًا لوضعهم في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

ويلتقي فريق بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويقع بايرن ميونخ في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بوروسيا دورتموند، ولكن فارق الأهداف لصالح البافاريين.

ويتفاجأ الفريقان هذا الموسم باحتلال فريق يونيون برلين، في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، وبالتساوي مع فرايبورج في النقاط صاحب المركز الثاني.

ويستعرض موقع “الخليج 365” في التقرير التالي موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" والقناة الناقلة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

تقام مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني، مساء السبت 8 أكتوبر 2022.

توقيت مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

تلعب مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

القناة الناقلة لـ مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

تنقل مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني، عبر قناة beIN Sports Premium HD 1.

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في الجولة التاسعة من الدوري الألماني 2022-2023.

لقاء قمة الدوري الألماني يجمع بين فريقا بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، ودائمًا ما يكون مليئًا بالإثارة والنتائج المفاجئة والكبيرة والصعبة.

ويتوقع جماهير الكرة الألمانية ومحبيها حول العالم لقاء ناري بين الفريقين وفقًا لوضعهم في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

ويلتقي فريق بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويقع بايرن ميونخ في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع بوروسيا دورتموند، ولكن فارق الأهداف لصالح البافاريين.

ويتفاجأ الفريقان هذا الموسم باحتلال فريق يونيون برلين، في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، وبالتساوي مع فرايبورج في النقاط صاحب المركز الثاني.



تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

المدير الفني: يوليان ناجلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: دايوت أوباميكانو – ماتايس دي ليخت – ألفونسو ديفيز – نصير مزراوي.

الوسط: رايان جرافنبرخ – ليون جوريتسكا.

الهجوم: ليروي ساني – جمال موسيالا – ساديو ماني – سيرج جنابري.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في الدوري الألماني

المدير الفني: إيدين تيرزيتش.

حراسة المرمى: أليكساندر ماير.

الدفاع: نيكلاس زوله – نيكو شلوتربيك – توماس مونييه – رافاييل جيريرو.

الوسط: جودي بيلينجهام – صالح أوزكان.

الهجوم: كريم أدييمي - جوليان براندت – دونيل مالين – أنتوني موديست.

يبحث عشاق الكرة الألمانية عن القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الألماني تحديدا اللقاء المرتقب بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ سواء في البوندزليجا أو أي بطولة أخرى سواء محلية أو أوروبية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ اليوم السبت في الدوري الألماني

دائمًا ما تكون مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ مليئًة بالإثارة والنتائج المفاجئة بجانب وضعهم في جدول ترتيب الدوري الألماني تحديدا في الموسم الحالي.



فجر يونيون برلين مفاجأة في الموسم الحالي باحتلاله صدارة جدول البوندزليجا حتى الآن برصيد 17 نقطة ويتساوي معه فرايبورج في النقاط صاحب المركز الثاني.



في حين يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة بالتساوي مع بروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع ولكن النادي البافاري يتفوق بفارق الأهداف.

ويستعرض الخليج 365 تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني...



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