قمة بين يوفنتوس وميلان وكلاسيكو ألمانيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 8 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة سواء على صعيد الدوريات الأوروبية أو البطولات الإرفيقية.

ويبدأ نادي بيراميدز اليوم مشواره في بطولة الكونفدرالية حيث سيواجه فريق هلال الساحل، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

ويشهد الدوري الإيطالي قمة مرتقبة تجمع بين يوفنتوس وميلان، كما يشهد الدوري الألماني كلاسيكو منتظر بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة :

الدوري الإنجليزي الممتاز

4:00 مساءً.. نيوكاسل وبرينتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3

4:00 مساءً.. مانشستر سيتي وساوثامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. تشيلسي وولفرهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

6:30 مساءً.. برايتون وتوتنهام هوتسبر.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

الدوري الإسباني

4:15 مساءً.. أتلتيكو مدريد وجيرونا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

6:30 مساءً.. إشبيلية وأتلتيك بلباو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

9:00 مساءً.. خيتافي وريال مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

البطولة العربية للأندية لكرة السلة

4:00 مساءً.. الأهلي والنادي الرياضي.

6:00 مساءً.. الكويت الكويتي والاتحاد السكندري.

الكونفدرالية الإفريقية

6:00 مساءً.. هلال الساحل وبيراميدز.

الدوري الإيطالي

3:00 مساءً.. ساسولو وإنتر ميلان.

6:00 مساءً.. ميلان ويوفنتوس.

تذاع مباريات الدوري الإيطالي على قنوات أبو ظبي الرياضية.

الدوري الفرنسي

5:00 مساءً.. مارسيليا وأجاكسيو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

9:00 مساءً.. ريمس وباريس سان جيرمان.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

الدوري الألماني

3:30 مساءً.. أوجسبورج وفولفسبورج.

6:30 مساءً.. بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1