شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه فى سوسة خطة الأهلي لمواجهة اتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة جلسات مع جهازه المعاون داخل فندق الإقامة بولاية سوسة منذ وصول البعثة إلى تونس لمواصلة التحضير لمباراة الاتحاد المنستيري.

ويستعد الأهلي لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر غد، الأحد، بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت تونس، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وناقش كولر مع جهازه المعاون بعض الترتيبات الخاصة بمحاضرات وتدريبات الفريق وغيرها من الأمور قبل لقاء اتحاد المنستيري المرتقب، حيث خاض الفريق صباح أمس أول مران بتونس استعداداً للمباراة المقبلة.