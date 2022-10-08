شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملعب آخر مران للأهلي فى تونس قبل مواجهة اتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، موعد وملعب آخر مران للفريق فى تونس قبل مواجهة اتحاد المنستير فى دوري الأبطال، وتقرر خوض الفريق مرانه اليوم، السبت، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير الذى يستضيف مباراة الغد، ويُقام المران فى الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ــ الثالثة عصراً بتوقيت تونس، وهو نفس موعد اللقاء.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية فى مستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا، وأدى الأهلي تدريباته أمس على ملعب المرادى، أحد ملاعب مجمع القنطاوى بولاية سوسة، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقيها خلال مباراة الاتحاد المنستيري.

وتضم قائمة الأهلي الموجودة فى تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق. حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.