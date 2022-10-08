شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يطالب لاعبى الأهلى بضربة بداية قوية أمام اتحاد المنستيرى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوى، قائد الأهلى، على الاجتماع بزملائه فى تونس قبل مواجهة الاتحاد المسنتيرى بدوري أبطال أفريقيا، طالبهم خلاله بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة لتكون بمثابة ضربة بداية قوية فى مستهل رحلة المارد الأحمر هذا الموسم، مشدداً على ضرورة التركيز طوال المباراة وعدم الاستهانة بالمنافس لضمان تخطى هذا الدور فى البطولة التى خسر الأهلى لقبها فى الأمتار الأخيرة بالنسخة الماضية.

ويختتم الأهلي اليوم، السبت، تحضيراته قبل خوض مباراته أمام الاتحاد المنستيرى التونسي غدا الأحد على ملعب مصطفى بن جنات فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى أول مواجهة رسمية للمارد الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، والذى يرغب في ظهور فريقه بمستوى قوى خلال موقعة الذهاب.

وضمت قائمة الأهلى المسافرة إلى تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر، حسام حسن ومحمد شريف وشادى حسين.

خرج من القائمة كل من: رامي ربيعة للإيقاف، ومحمد محمود وزياد طارق وكريم فؤاد، محمد مغربي، محمد أشرف، مصطفى سعد لأسباب فنية، ومحمد فخري، بيرسي تاو، وعمار حمدي للإصابة، كما خرج كهربا، وصلاح محسن لعدم القيد فى القائمة الأفريقية.