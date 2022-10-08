شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد السكندرى والكويت فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع الكويت الرياضى، اليوم السبت، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة "رجال"، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى، ويشارك بالبطولة من مصر الأهلى والاتحاد السكندرى.

وفاز الاتحاد السكندرى فى أول جولتين أمام أهلى حلب السورى وأهلى بنى غازى الليبى على الترتيب. موعد مباراة الاتحاد والكويت الرياضى موعد مباراة الاتحاد والكويت الرياضى

يلتقى الاتحاد السكندري مع الكويت الرياضى فى ثالث مباريات البطولة التى يشارك فيها 16 فريقا فى السابعة مساءً بتوقيت الكويت ـ السادسة بتوقيت القاهرة.





مجموعة الاتحاد

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد الفتح المغربى.





قائمة الاتحاد

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.