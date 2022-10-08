شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد رفعت بعد انضمامه لنادى الوحدة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق فيوتشر المنضم مؤخراً إلى نادي الوحدة الإماراتي، عن سعادته بالانضمام إلى ناديه الجديد فى الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب رفعت، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "اليوم أعلن انتقالى إلى نادى الوحدة الإماراتى، أحد أكبر وأعرق الأندية العربية، أشكر إدارة نادى الوحدة على العمل الاحترافى في كل شىء، وأتمنى التوفيق من الله فى مشواري مع الفريق".



أحمد رفعت

وأعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع أحمد رفعت صنع ألعاب فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر، "تعلن شركة نادى الوحدة لكرة القدم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بأستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري الشقيق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح".

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قيد أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر، في قائمة نادي الوحدة بالموسم الجديد، وذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن اتمام اللاعب لتعاقده مع فريقه الجديد على سبيل الإعارة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره كالون إف سي يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية.