شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يفوز على السودان ويتعادل مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2004 تلقى المنتخب الوطنى هزيمة غير متوقعة أمام ليبيا بملعبها بهدفين مقابل هدف وحيد سجله عمرو زكى، ليتم الإطاحة بالإيطالى تارديللى من قيادة المنتخب بعدما تضاءلت فرص المنتخب فى الوصول لمونديال "ألمانيا 2006".

وفى 8 أكتوبر 1971 خسر المنتخب المصرى أمام المغرب بهدف دون رد فى دورة ألعاب البحر المتوسط والتى أقيمت بمدينة أزمير بتركيا، وفى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 1977 عندما حل المنتخب المصرى ضيفاً على نيجيريا فى أولى مباريات المنتخب المصرى فى الدور الرباعية المؤهلة لكأس العالم "الأرجنتين 1978"، وسقط بهزيمة برباعية نظيفة.

وفى 8 أكتوبر 1989 حقق المنتخب المصرى تعادلا بطعم الفوز، مع منتخب الجزائر الرهيب بملعبه فى ذهاب الدور النهائى لتصفيات المؤهلة لكأس العالم "إيطاليا 1990".

وفى 8 أكتوبر 2000 حقق المنتخب المصرى فوزه الوحيد على السودان بملعبه بهدف دون رد سجله حسام حسن فى ثانى جولات المجموعات المؤهلة لأمم أفريقيا "مالى 2002".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.