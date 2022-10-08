الامارات | وفاة والد علي مبخوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم نادي الجزيرة بخالص العزاء لنجم المنتخب الوطني و"فخر أبوظبي" علي مبخوت عقب وفاة والده اليوم السبت.

ونشر النادي على حسابه في تويتر أنه: "تتقدم أسرة نادي الجزيرة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى لاعب منتخبنا والفريق الاول علي احمد مبخوت، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله "والده"، شقيق عايض مبخوت عضو مجلس ادارة شركةً الجزيرة لكرة القدم".