شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ميلان ويوفنتوس فى الدوري الإيطالي اليوم السبت 8-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق ميلان نظيره يوفنتوس فى كلاسيكو إيطالي ناري اليوم، السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي 2022-2023.



موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس



مباراة ميلان ضد يوفنتوس تقام فى السادسة مساء اليوم السبت 8 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب "سان سيرو" معقل إيه سي ميلان، على أن تذاع المباراة عبر قناة ة AD SPORTS Premium 1



ويسعى ميلان للفوز بالكلاسيكو اليوم لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام فريق تشيلسي بثلاثية نظيفة فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ميلان المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة، ويبحث عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم نحو مراكز الصدارة.

كلاسيكو ميلان ضد يوفنتوس الأبرز داخل إيطاليا، نظرا لتاريخ الكبيرين الحافل بالبطولات، إلا أن "البيج ميلان" حامل اللقب لا يجد نفسه فى وضعية مريحة للمنافسة بالشكل المرضي هذا الموسم ويأمل العودة عبر بوابة اليوفي.

بينما يخوض اليوفي مباراته أمام ميلان منتشيا بتحقيق انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب مكابي 3-1، في المباراة التي جرت بينهما ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022 – 2023.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 13 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة، ويريد حصد 3 نقاط جديدة على حساب الروسونيري لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تأتي مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:



ساسولوX انتر ميلان– الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X يوفنتوس – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

بولونياX سامبدوريا – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1

يرتفع مستوى المنافسة في الدوري الإيطالي هذا الموسم لمستوى كبير تمامًا مثل معظم المواسم الأخيرة، ونحن الآن على موعد مع مباراة من بين أهم المباريات على الإطلاق فيما يتعلق بلقب الكالشيو من الناحية التاريخية.

تلك هي مباراة ميلان ويوفنتوس الخصمين العنيديان اللذين يلتقيان في وضعية غير معتادة بالنسبة لكليهما.

فميلان يقبع في المركز الخامس بلائحة ترتيب الدوري الإيطالي، صحيح أنه لا يفصله عن المتصدر نابولي سوى 3 نقاط إذ يملك ميلان 17 نقطة ويملك نابولي 20 نقطة يحتل بها الصدارة بالتساوي مع أتالانتا ولكن يتقدم أبناء الجنوب بفارق الأهداف، إلا أن "البيج ميلان" حامل اللقب لا يجد نفسه في وضعية مريحة للمنافسة بالشكل المرضي لأنصاره.

هذا ما يمكن أن نسحبه أيضًا على الخصم الآخر يوفنتوس الذي يجد نفسه في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويبدو مدربه ماسيميليانو أليجري تحت الضغط مع ترنح نتائج البيانكونيري منذ بدء الموسم الحالي 2022-23.



تشهد الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي مباراة قمة بين ميلان ويوفنتوس، على ملعب "سان سيرو".

ويحتل ميلان، حامل لقب النسخة الماضية، المركز الخامس حاليا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على يوفنتوس في المرتبة السابعة.



موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022-2023

يلتقي ميلان مع ضيفه وغريمه يوفنتوس يوم السبت الموافق 8 أكتوبر الأول 2022.

وتنطلق مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022-2023

تملك شبكة أبوظبي الرياضية حقوق بث الدوري الإيطالي "سيري آ" في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تذاع مباراة القمة بين ميلان ويوفنتوس على قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1، وكذلك عبر منصة "ستارز بلاي".

معلق مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022-2023

من المقرر أن يتولى المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على مباراة القمة بين ميلان ويوفنتوس.

ميلان ويوفنتوس

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022-2023



حسب موقع "Whoscored"، من المتوقع أن يبدأ ميلان مباراة اليوفي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: سيبريان تاتاروسانو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - فيكايو - توموري - بيير كالولو - سيرجينيو ديست.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - رافائيل لياو - شارل دي كيتيلير - رادي كرونيتش.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

فيما جاء تشكيل يوفنتوس المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: بريمر - ليوناردو بونوتشي - دانيلو.

خط الوسط: خوان كوادرادو - مانويل لوكاتيلي - لينادرو باريديس - أدريان رابيو - فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - أركاديوز ميليك.