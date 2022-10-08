شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم السبت 8-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض منافسات مباراة جديدة في الدوري الإسباني لموسم 2023، وذلك أمام نظيره جيرونا بعد العودة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي فريق أتلتيكو مدريد بنظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الاسباني الممتاز، لموسم 2023/2022.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

وسيلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الليجا

وسيحتضن ملعب ميتروبوليتانو معقل فريق البلانكوس، فعاليات اللقاء المرتقب بين أتلتيكو مدريد ونظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.



القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الليجا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الاسباني.



الجدير بالذكر أن فريق أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس من الليجا برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره جيرونا، اليوم السبت، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا والقناة الناقلة

مباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا تقام فى الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1

ويسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل الحصول على الثلاث نقاط لتعديل موقفه فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة حصل عليها بعدما خاض 7 مباريات حقق خلالها الفوز فى 4 مباريات، بينما تعادل فى مباراة وتعرض للخسارة فى مباراتين.

على الجانب الآخر، يأمل فريق جيرونا تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه أتليتكو مدريد للابتعاد عن منطقة الخطورة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث إنه يحتل حاليا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، حصل عليهم بعدما خاض7 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين، بينما تعادل في مباراة وتعرض للخسارة في 4 مباريات.

وفاز فريق اتلتيكو مدريد فى مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني على حساب إشبيلية بهدفين دون رد،بينما خسر جيرونا بنتيجة ثقيلة أمام فريق ريال سوسيداد بخمسة أهداف.

وتعرض أتليتكو مدريد للخسارة أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "جان برايدال"، ضمن منافسات دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

ويقبع أتلتيكو مدريد في مذيلة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وخسارة مواجهتين وتسجيل هدفين وتلقى 5.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة على النحو التالي

ألميريا X رايو فاليكانو– الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريدX جيرونا– الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X أتلتيك بيلباو– الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

خيتافي X ريال مدريد– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium