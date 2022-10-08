شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 8-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقرت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي على معلق مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023.

ويلتقي فريقي تشيلسي وولفرهامبتون في الرابعة بتوقيت القاهرة من عصر السبت 8 أكتوبر على ملعب ستامفورد بريدج.

ويسعى الفريقين لحصد نقاط المباراة، حيث يرد تشيلي الوصول إلى المربع الذهبي ومن ثم الاقتراب من صدراة الدوري.

معلق مباراة تشيلسي وولفرهامبتون



بينما يأمل ولفرهامبتون من تحسين وضعه والتقدم في ترتيب جدول الدوري.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يقع ولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ويواجه تشيلسي نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وأسندت إدارة قناة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق خالد الحدي.

ويمكنكم متابعة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون عبر شاشة beIN Sports 2 Premium.



◄ موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة.



ويلتقي فريق تشيلسي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، يوم السبت 8 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره ولفرهامبتون يوم السبت المقبل 8 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ويدخل تشيلسي اللقاء من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره والتقدم نحو المربع الذهبي في جدول ترتيب البريميرليج.

في المقابل، يأمل وولفرهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من القاع وتحقيق انتصار يقربه من منطقة وسط الجدول.

موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ويدخل تشيلسي اللقاء من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره والتقدم نحو المربع الذهبي في جدول ترتيب البريميرليج.

في المقابل، يأمل وولفرهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من القاع وتحقيق انتصار يقربه من منطقة وسط الجدول.



موعد مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وولفرهامبتون في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تشكيل تشيلسي المتوقع:

في حراسة المرمي: كيبا

في خط الدفاع: كوليبالي، تياجو سيلفا، ازبلكويتا

في خط الوسط: تشيلويل، كوفاسيتش، جورجينيو، جيمس

في خط الهحوم: رحيم ستيرلينج، ماسون ماونت، أوباميانج