شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون اليوم السبت 8-10-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينطلق بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر أرسنال، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز الساحق على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3 في الجولة الماضية، ويسعى أبناء المدرب بيب جوارديولا خطف الصدارة مؤقتا من أرسنال الذي لديه مواجهة قوية أمام ليفربول يوم الأحد.

في المقابل، يأمل ساوثهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية لعرقلة السيتي، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة، وسوف تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، أكانجي، سيرجيو جوميز

في الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين

في الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليش، فيل فودين



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق ساوثهامبتون، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم إقامة مباراة مانشستر سيتي، مع نظيره فريق ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب "الاتحاد"، معقل النادي السماوي.



ترتيب مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي



ويأتي فريق مانشستر سيتي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما يحتل نظيره فريق ساوثهامبتون المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.



-تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: سيرجيو جوميز - روبن دياز - ناثان أكي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين- إيرلينج هالاند - جاك جريليش.



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي صاحبة حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون عبر شاشاتها المختلفة.



وتنطلق منافسات اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة مساء، بإقامة 4 مباريات حيث يستقبل بورنموث نظيره ليستر سيتي على ملعب "فيتاليتي"، ويستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره برينتفورد على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون على ملعب "الاتحاد"، كما يستقبل تشيلسي نظيره وولفرهامبتون على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتختتم منافسات اليوم السبت في السادسة ونصف مساء، بمواجهة برايتون ضد توتنهام هوتسبير والتي تقام على ملعب "فالمر".