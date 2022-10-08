شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضع برنامجاً خاصاً لـ أكبوتو بعد التحاقه بمعسكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النيجيري أنتونى أُكبوتو إلى القاهرة، أحدث الوافدين إلى النادي المصري فى الميركاتو الصيفي، واجتمع اللاعب مع ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادى قبل التوجه إلى معسكر الفريق الأول المقام حاليًا بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد.

وأعد الجهاز الفني لفريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال، برنامجًا تأهيليًا مكثفًا للاعب للوصول بمعدلات لياقته البدنية والفنية إلى مستوياتها المثلى مع انطلاق بطولة الدوري.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الرباط والأنوار بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية، وذلك فى إطار سلسلة المباريات الودية التي يستعد من خلالها فريق المصري لانطلاق مبارياته بالموسم الكروي الجديد 2023/2022.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد، وأخيرا عمرو طارق.