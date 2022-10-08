شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء سيتى كلوب يحصدون أول ميدالية فى بطولة الجمهورية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوات محسوبة، بدأ أبناء سيتي كلوب حصد البطولات والألقاب، وتوج أحمد ماهر مصطفى وزن 55 كيلو جرام بالمركز الثاني، وزياد محمد عبدالعال أبو شادي وزن 66 كيلو جرام بالمركز الثالث فى بطولة الجمهورية المفتوحة تحت 12 سنة بنين فى لعبة الجودو، والتى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة أمس الجمعة.

واستطاعت أندية سيتى كلوب فى زمن قياسى أن تحقق أحد أهم الأهداف التى تأسست لأجلها، وهو تفريخ أبطال يمثلون منتخب مصر في مختلف اللعبات الرياضية ويكونون نواة للمنتخبات الوطنية فى المستقبل القريب.

وبلا شك هناك كواليس وأسرار عديدة لتحقيق هذا النجاح في وقت قصير، أهمها دور أندية سيتى كلوب وجهودها في اكتشاف المواهب الجديدة فى كل الألعاب الرياضية من خلال الاعتماد على عدد من المدارس والأكاديميات الرياضية التى تساعد على ذلك، وبالفعل تعاقدت سيتى كلوب مع عدد من الأسماء التى لها باع طويل فى الألعاب المختلفة،

كما ساهمت أندية سيتى كلوب في تفعيل مشروع الـ 1000 محترف، ضمن خطة إعداد محترفين حقيقين لتمثيل مصر في الأولمبياد ومختلف المحافل الدولية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ووفقا للمبادرة الوطنية.

وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى، سواء عن طريق أكاديميات شركة استادات، أو اكاديميات أندية سيتى كلوب.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات ، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.