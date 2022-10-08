شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. هدف شوقى يمنح كوت ديفوار أول تأهل للمونديال ويطيح بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر مع الكاميرون بهدف لكل منهما، ليطيح بآمال الأسود فى التواجد للمرة الرابعة على التوالى بالمونديال بهدف لكل فريق، سجله محمد شوقى فى الجولة الختامية فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2005

هدف محمد شوقى منح كوت ديفوار الصعود الأول فى تاريخه للمونديال، أقيمت المباراة فى ياوندي بتصفيات كأس العالم 2006 وأدار المباراة الحكم المالى سيدى بيكايا ماجاسا وانتهت بالتعادل 1-1 بالجولة العاشرة والأخيرة للتصفيات.

المنتخب الوطني كان بعيداً عن المنافسة على الصعود لنهائيات كأس العالم التى انحصرت بين منتخبي كوت ديفواروالكاميرون وأدى الفراعنة المباراة بروح عالية ورغم تقدم الكاميرون عن طريق دوالا فى الدقيقة 21 إلا أن كفاح لاعبى المنتخب الوطنى تواصل حتى سجل محمد شوقي هدف التعادل القاتل فى الدقيقة 80 وهو الهدف الذى أهدى منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل للمونديال .

مثل مصر فى هذه المباراة عصام الحضري وأحمد فتحي وعبدالظاهر السقا ووائل جمعة ومحمد عبدالوهاب "طارق السيد ق 63" وأحمد حسن وحسني عبد ربه ومحمد شوقي وحسام غالي "محمد زيدان ق 63" وعمرو زكي وعماد متعب "محمد أبوتريكة" ق 85.

بدأ محمد شوقى مسيرته الكروية مع النادى المصرى، وكان شوقى صاحب هدف الفوز للفريق البورسعيدى على النادى الأهلى فى موسم 2004 وهو الفوز الوحيد للمصرى على الأهلى فى استاد القاهرة، وانضم لصفوف النادى الأهلى وهناك عرف بتسديداته القوية، ثم انضم بعد ذلك لنادى ميدلسبره، قبل أن يعود مجدداً للأهلى، ثم انتقل بعدها إلى المقاولون العرب ليعلن اعتزاله فى 31 يوليو 2015 بالجبل الأخضر.

شوقى يمتلك سجلاً طويلاً من الألقاب فمع المنتخب الوطنى حصد بطولتى كأس الأمم الأفريقية، كما توج مع الأهلى بـ4 ألقاب دورى عام، 3 ألقاب كأس السوبر المصرى، 3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، بطولة واحدة كأس السوبر الأفريقى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.