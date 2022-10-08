شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل على زيوار "كبير المعلقين" فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم، السبت، ذكرى رحيل على زيوار نجم الأهلى السابق الذى ولد فى الثانى والعشرين من شهر مارس عام 1922، ولقب بـ"شيخ المعلقين"، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1946. وكان زيوار لاعبا فى صفوف الأهلى خلال فترة الأربعينيات واعتزل عام 1949، واتجه إلى التحكيم ثم اتجه إلى المجال الإدارى وعمل مديرا للكرة فى الأهلى خلال الفترة من 1958 إلى 1966.

وبدأ مشوار زيوار مع التعليق الرياضي عام 1959 حيث مارس المهنة حتى السنوات الأخيرة التى تدهورت خلالها حالته الصحية، فاعتزل خلال التسعينات.

على زيوار واحد من نجوم الزمن الجميل، دخل مجال التعليق فى أوائل الستينيات، وبدأت شهرته الحقيقية مع بداية السبعينيات، كان له العديد من الإفيهات والعبارات الشهيرة، ومن أشهرها "أنا مش متكيف من الماتش ده"، "إحنا بقى بتوع اللغات"، "إيه الحلاوة دى"، "يا ولد يا ولد يا ولد".

المعلق الكبير على زيوار الذى اشتهر بجملة "إيه الطعامة دى" وكانت له واقعة طريفة أثناء تعليقه على إحدى المباريات لم ينسها الجمهور، حيث حكى زيوار قائلا، "مرة واحد كان بيعلق على ماتش نسائى قال الفاول ده بقى هتلعبه سارة وسارة بالمناسبة شايلة مادتين فى ثانوية عامة إن شاء الله ربنا ينجحها وتدخل الكلية".

وكان شيخ المعلقين على زيوار يعلق على مباريات مونديال إسبانيا ونطق اسم اللاعب البرازيلى الشهير فالكاو بالسين بدلاً من الكاف «فالساو»، حينها انتقد نجيب المستكاوي، الناقد الرياضى الشهير، على زيوار بسبب «النطق الخاطئ» لاسم نجم البرازيل لكن المعلّق أصر على موقفه لأنه «من بتوع اللغات» ويعرف جيدًا كيف ينطق أسامى اللاعبين.

وتوفى المعلق الرياضى محمد على زيوار فى 8 أكتوبر 2005 عن عمر يناهز 83 عاما.