شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع أحمد رفعت إعارة لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع أحمد رفعت، صانع ألعاب فيوتشر، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر، "تعلن شركة نادى الوحدة لكرة القدم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري الشقيق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك فى إطار مساعي النادى لتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح".

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قيد أحمد رفعت صانع ألعاب فيوتشر فى قائمة نادي الوحدة بالموسم الجديد، فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن إتمام اللاعب لتعاقده مع فريقه الجديد على سبيل الإعارة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره كالون إف سي يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأوغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64.



