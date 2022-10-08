شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يمنح تعليمات خاصة لمدافع الإسماعيلى الجديد قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، التونسي نور الزمان الزمورى مدافع الفريق الجديد تعليمات ومهام خاصة خلال التدريبات الأخيرة.

ويرغب جاريدو فى رفع معنويات وتحفيز لاعبه المحترف من أجل تقديم عروض قوية فى الفترة القادمة تساعده على منافسة زملائه بالفريق لحجز مكانا أساسيًا فى تشكيلته قبل بداية الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءً على تعليمات مدربه الإسباني، منها الجري حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية بجانب التسديد علي المرمي من مسافات بعيدة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع 11 لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي وهم الغاني ياو أنور والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعة ومحمود الشبراوى وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن، بجانب الإيفواري عبد القادر كوليبالي.