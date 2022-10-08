شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الاسكواش المصري فى مهمة فرض الهيمنة على البطولات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نجوم الاسكواش المصرى تحدياً جديداً بداية من اليوم، السبت، خلال مشاركتهم فى بطولة أمريكا المفتوحة، والتى تعد واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التي تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة البطولات المؤثرة بشكل كبير في ترتيب التصنيف العالمى باللعبة، حيث يخوضها نجوم مصر كل تحت راية تحدٍ مختلفة لتحقيق طموحاته.

ويسعى البطل المصري علي فرج لاعب أندية ودي دجلة إلى التتويج باللقب لاستعادة صدارة التصنيف العالمي بعدما تراجع للمركز الثاني متخلياً عن الوصافة للنيوزيلاندي بول كول، فيما تدفع نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، عن لقبها من البطولة التي تحملها عن الموسم الماضي.

ويسعى مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للدفاع عن لقبه الذي يحمله عن آخر نسخة، فيما تسعى هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة لتأكيد جدارتها بالمركز الثاني في التصنيف العالمي والتتويج باللقب، وتبحث البطلة نور الشربيني لاعبة سبورتنج عن العودة إلى حصد البطولات والتقدم في التصنيف بعدما تراجعت مؤخراً إلى المركز الثالي.