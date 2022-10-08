شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وهلال الساحل السودانى بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز، مباراة مهمة عندما يلتقى اليوم، السبت، مع نظيره هلال الساحل السودانى على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في القاهرة، بعد موافقة النادي السوداني على خوض الذهاب في القاهرة.

موعد مباراة بيراميدز وهلال الساحل

يلتقى بيراميدز مع هلال الساحل السودانى، في السادسة من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم حكام المباراة

ويدير اللقاء طاقم حكام رواندي، بقيادة الحكم جون كلود، ويعاونه الحكم المساعد الأول، ريموند نوناتي، والمساعد الثاني، إيريك موجوبو، والحكم الرابع عبد الكريم تواجرموزيكا، والمراقب أحمد ماجولي، من تنزانيا، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.