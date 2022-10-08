شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وهلال الساحل السودانى بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز، مباراة مهمة عندما يلتقى اليوم، السبت، مع نظيره هلال الساحل السودانى على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في القاهرة، بعد موافقة النادي السوداني على خوض الذهاب في القاهرة.
موعد مباراة بيراميدز وهلال الساحل
يلتقى بيراميدز مع هلال الساحل السودانى، في السادسة من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
طاقم حكام المباراة
ويدير اللقاء طاقم حكام رواندي، بقيادة الحكم جون كلود، ويعاونه الحكم المساعد الأول، ريموند نوناتي، والمساعد الثاني، إيريك موجوبو، والحكم الرابع عبد الكريم تواجرموزيكا، والمراقب أحمد ماجولي، من تنزانيا، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.
قائمة بيراميدز والتشكيل المتوقع
وضم اليونانى تاكيس جونياس 21 لاعبًا استعدادًا للمباراة، وهم.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود وادي.
ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي، خط الهجوم: محمود وادي.
نتائج الاجتماع الفنى
وعقد أمس الجمعة، بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفنى للمباراة، وتم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز اللقاء باللون الأزرق الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون المارون الكامل، فيما يرتدي نادي هلال الساحل الأبيض الكامل، ويرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.
وتم تأكيد ضرورة حضور الفريقين إلى ملعب المباراة، قبل اللقاء بساعة ونصف، مع ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.