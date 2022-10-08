شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من مدرب حراس الأهلي للشناوي قبل مواجهة اتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع ثلاثي حُراس الفريق ، محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير من أجل توجيه العديد من النصائح والتعليمات الفنية لهم قبل ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.

وشرح يانكون بعض التعليمات للحراس الثلاثة خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش تدريبات الفريق بملعب المرادي بمدينة سوسة التونسية استعداداً لمباراة إتحاد المنستيري .

وناقش مدرب حراس الأهلي مع الشناوي ولطفي وشوبير بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق إتحاد المنستيري ونقاط القوة في لاعبيه وأمور أخرى تتعلق بواجبات حارس المرمى في المباراة المرتقبة والذي سيكون محمد الشناوي حسب التشكيل المتوقع للأحمر في هذه المباراة.

فيما عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع معاونيه بملعب مران أمس،الجمعة، في تونس للترتيب لعدة أمور خاصة بمباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة من عصر غداً ،الأحد ، بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وناقش كولر مع جهازه المعاون بعض الترتيبات الخاصة بمحاضرات وتدريبات الفريق وغيرها من الأمور الخاصة برحلة تونس قبل لقاء إتحاد المنستيري المرتقب ، حيث خاض الفريق صباح أمس أول مران بتونس استعداداً للمباراة المقبلة.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الأول ، الخميس، تونس لخوض مباراة الغد وضمت قائمة الفريق في تونس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر ، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.