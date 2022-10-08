الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لخطة مواجهة فلامبو البوروندى فى دورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، اليوم السبت، البروفة الأخيرة على خطة الفريق لمواجهة فلامبو البوروندى فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدرس فيريرا الاعتماد على عناصر الخبرة لحسم المباراة مبكرا، وطالب فيريرا خلال جلسة جمعته باللاعبين بضرورة استغلال الفرص وتسجيل هدف مبكر يسهل مهمة الفريق فى البداية، كما حذر المدافعين من خطورة الفريق البوروندى الذي يعتمد على الكرات الطويلة المتقنة خلف المدافعين.

وشرح البرتغالي فيريرا بعض الجمل التكتيكية الذى يريد تطبيقها خلال المباراة، كما شرح بعض الأمور الخاصة كذلك الملاحظات، بالإضافة إلى نقل التعليمات للاعبين لتنفيذها.