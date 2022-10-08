بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمة دورتموند وبايرن.. ومهمة إفريقية لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة، على صعيد البطولات الأفريقية أو الدوريات الخمس الكبرى.

ويخوض نادي بيراميدز مواجهة قوية في الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق هلال الساحل، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وتقام قمة في الدوري الإيطالي تجمع بين فريقي يوفنتوس وميلان، كما يشهد الدوري الألماني قمة قوية بين فريقي بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

4:00 مساءً.. نيوكاسل وبرينتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3

4:00 مساءً.. مانشستر سيتي وساوثامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. تشيلسي وولفرهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

6:30 مساءً.. برايتون وتوتنهام هوتسبر.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

4:15 مساءً.. أتلتيكو مدريد وجيرونا.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

6:30 مساءً.. إشبيلية وأتلتيك بلباو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

9:00 مساءً.. خيتافي وريال مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

البطولة العربية للأندية لكرة السلة

4:00 مساءً.. الأهلي والنادي الرياضي.

6:00 مساءً.. الكويت الكويتي والاتحاد السكندري.

الكونفدرالية

6:00 مساءً.. هلال الساحل وبيراميدز.

الدوري الإيطالي

3:00 مساءً.. ساسولو وإنتر ميلان.

6:00 مساءً.. ميلان ويوفنتوس.

الدوري الفرنسي

5:00 مساءً.. مارسيليا وأجاكسيو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

9:00 مساءً.. ريمس وباريس سان جيرمان.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

3:30 مساءً.. أوجسبورج وفولفسبورج.

6:30 مساءً.. بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1