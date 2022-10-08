الوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع أحمد رفعت رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن التعاقد مع أحمد رفعت قادماً من نادي فيوتشر، خلال سوق الانتقالات الجاري.

وأنهت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، كافة الإجراءات المتعلقة بضم الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري الشقيق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجاء تعاقد الوحدة مع أحمد رفعت، في إطار مساعي النادي الإماراتي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.

ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق.

ومن جانبه أشاد "رفعت" بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، مؤكداً سعادته بتمثيل شعار العنابي، ومعلناً رغبته بالإسهام في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والإنتصارات.