مرتضى منصور يعلن ثامن صفقات الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه نجح في حسم صفقة يوسف حسن مهاجم وادي دجلة، ليكون لاعبًا للفريق الأبيض قبل بداية الموسم الجديد (2022-2023).

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة "الزمالك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن ناديه استطاع ضم يوسف حسم من وادي دجلة.

وأضاف رئيس الزمالك: "جمهور الأهلي كان يطلق على يوسف حسن (محمد صلاح الجديد)".

وأوضح أن صفقة ضم يوسف حسن جاءت بطلب من المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائلاً: "فيريرا طلب يوسف حسن، ويتبقى الآن صفقتين".

وبدأ يوسف حسن (19 عامًا) مع فريق الشباب بنادي المقاولون العرب، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفوف وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021.

وتعد هذه هي الصفقة الثامنة للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم كلاً من: السنغالي إبراهيما نداي - المغربي زكريا الوردي - البنيني سامسون - مصطفى الزناري - محمد صبحي - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر.