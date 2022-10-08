شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صبحي ينتظم في مران الإسماعيلي..وجاريدو يدعم العسقلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عصام صبحي المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، فى تدريبات فريقه الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وهي إلتهاب فى العضلة الضامة.

وكان الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز، قد حرص على ضم اللاعب إلى معسكر الفريق المغلق الذى أقيم بالقاهرة من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

فى حين يواصل محمد عمار ومحمد نصر وباسم مرسي ومحمد بن خماسة تدريباتهم التأهيلية فى الفترة الحالية لتعرضهم لإصابات مختلفة.

والجدير بالذكر أن الدراويش قد استأنف تدريباته مساء أمس بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين مساء الأربعاء استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وحرص الاسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مع الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مؤخرًا.

يأتي ذلك بعد الأداء الرائع الذى ظهر على اللاعب فى الآونة الأخيرة خاصة وأنه شارك فى مباراة طلائع الجيش الودية كاملا.

وكان الدراويش قد فاز على الفريق العسكري مساء الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين أحرزهما حازم مرسي والتونسي فراس شواط فى ثالث تجارب الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المعروف أن ” العسقلاني ” وقع على عقود احترافية فى الساعات الماضية لمدة 5 مواسم فى حضور حسني عبد ربه مدير الكرة بالدراويش.

والجدير بالذكر أن اللاعب قدم مردود طيب خلال مشاركته مع منتخب مصر للشباب فى كأس العرب بالإضافة إلى تواجده ضمن معسكر منتخب مصر الأوليمبي حيث استطاع أن يحرز هدفًا ويصنع مثله فى أحد اللقاءات الودية.