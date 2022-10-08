شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي واتحاد المنستيرى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم، السبت، لاجتماع الفني لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، المقرر إقامتها غدا الأحد على ملعب مصطفى بن جنات فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي سيتم الاتفاق خلاله على بعض الأمور الإجرائية سواء لون القميص الذى سيرتديه الفريقان وحارسى المرمى خلال المباراة وموعد وصول كل فريق.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلا عن الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وسمير عدلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بالقلعة الحمراء، وبعض إداريى الفريق الأحمر، ويتم خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في الثالثة عصر الأحد بتوقيت تونس، «الرابعة بتوقيت القاهرة» على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.