شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع الرتوش الأخيرة على عرض الأردن لمواجهة منتخب مصر ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع اتحاد الكرة الرتوش الأخيرة على عرض المنتخب الأردني لمواجهة مصر وديًا فى نوفمبر، بعد عرض الأمر على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، لمواجهة المنتخب وديًا فى نوفمبر المقبل قبل مواجهة بلجيكا المحدد لها 18 من الشهر ذاته، استعداداً لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بكوت ديفوار 2024.

وتلقى اتحاد الكرة عرضاً من الأردن لمواجهة منتخب مصر وديًا بالكويت، قبل مواجهة بلجيكا، ويدرس فيتوريا العرض قبل إعطاء القرار النهائي، ويخطط المدرب البرتغالي لاختيار المدرسة الكروية الأنسب للمنتخب.

وتقدّم منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا مركزا وحيدا فى تصنيف الفيفا حيث وصل إلى المركز 39 بعد أن احتلت مصر المركز 40 فى التصنيف الأخير، وحصدت مصر 3,81 نقاط إضافية فى التصنيف، ليكون رصيدها التراكمى 1486,44 نقطة.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع عربيًا خلف المغرب وتونس والجزائر، وتتواجد فى المركز السادس أفريقيا خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر.