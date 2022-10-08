شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين "سنة أولى" دورى فى الموسم الجديد.. كولر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جميع الأندية المصرية فى الوقت الحالى لوضع الرتوش الأخيرة على القوائم وتجهز لاعبيها من أجل الموسم الجديد من بطولتى الدورى وكأس مصر للظهور بشكل مميز.

واتجهت 7 أندية فى الكرة المصرية إلى المدرب الأجنبى فى الموسم الجديد من أجل الظهور المميز ومحاولة التتويج بالبطولات فى الموسم الجديد، بالاعتماد على الأجانب، فيما وضع 11 ناديا الثقة الكاملة فى المدرب المصرى هذا الموسم نظرا للدراية بالكرة المصرية.

وهناك 3 أندية تدخل الموسم الجديد تحت قيادة فنية تدرب لأول مرة فى الدورى المصرى، وهى كل من الأهلى والاتحاد السكندرى، والصاعد حديثاً حرس الحدود.

السويسرى كولر

تعاقد النادى الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر لقيادة الفريق الأحمر خلفا للبرتغالى ريكاردو سواريش الذى لم يقدم أى جديد للقلعة الحمراء بعد خسارة الدورى وكأس مصر.

ويأمل كولر فى إعادة الأهلى إلى منصات التتويج من جديد فى بطولة الدورى التى غاب الأهلى عن التتويج بها آخر موسمين، وكذلك كأس مصر الذى خسر لقبه لصالح الزمالك، ودورى أبطال أفريقيا البطولة المفضلة لجماهير الأهلى بعد خسارة لقبها فى النهائى أمام الوداد المغربى.

الصربى زوران مانولوفيتش

تعاقد الاتحاد السكندرى مع الصربى زوران مانولوفيتش لقيادة سيد البلد فى الموسم الجديد من الدورى الممتاز، بعدما نجح محمد عمر فى الإبقاء على الفريق فى الدورى ورفض الاستمرار على رأس القيادة الفنية.

ويملك الصربى زوران مانولوفيتش الرخصة pro من الاتحاد الأوروبى، وهو من مواليد 21 يوليو 1962، ودرب العديد من الأندية مثل الطائى السعودى، شباب بلوزداد الجزائرى، الوداد المغربى، الهلال السودانى، بيرميرو دى اوغستو الأنجولى، الأهلى البحرينى، تروفينسى البرتغالى، كابسكورب الإنجولي.

ويأمل الاتحاد السكندرى فى تحقيق نتائج مميزة مع زوران مانولوفيتش واحتلال أحد المراكز المتقدمة، خاصة بعد الصفقات القوية التى دعم بها صفوفه مثل المهدى سليمان ومحمود علاء وأوستن أموتو ومحمد صالح وإسلام عبد النعيم وغيرها.

أحمد أيوب

يعد أحمد أيوب أحد الأسماء التى يتوقع له الجميع بمستقبل كبير فى مجال التدريب كونه يحمل سيرة ذاتية كبيرة وخبرات متراكمة ستدفعه للإعلان عن نفسه خاصة بعدما نجح فى إظهار هذه البوادر من خلال فترة الإعداد ونجاحه فى تكوين فريق جيد وفرض أسلوب لعب معين يمزج بين التنظيم الدفاعى والأسلوب الهجومى المتنوع وهذا بهدف قيادة الحرس لمواجهة الظروف الصعبة ونقص الإمكانيات عكس الأندية الأخرى التى لديها إمكانيات كبيرة.

وخاض أيوب عدة تجارب متميزة، حيث تولى تدريب الأهلى كمدير فنى مؤقت وخوضه بعدها عده تجارب متميزة فى أندية بيراميدز وإنبى ومنتخب مصر كما أنه عمل مع عدة مدربين متميزين.

ويطمح أحمد أيوب فى كتابه اسمه فى حروف من نور بتحقيقه أهداف مجلس إدارة حرس الحدود ببقاء الفريق فى مسابقة الدورى فى الموسم الجديد والظهور بشكل مشرف مع تدرج الأهداف فى المواسم القادمة حتى يكتسب الفريق الخبرات اللازمة للانطلاق نحو اعادة اسم حرس الحدود وسط كبار الأندية المصرية.