بيراميدز يواجه هلال الساحل السودانى فى دور الـ32 بالكونفدرالية الليلة

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز وهلال الساحل في القاهرة، بعد موافقة النادي السوداني على خوض الذهاب في القاهرة.

وضم اليونانى تاكيس جونياس 21 لاعبًا استعدادًا للمباراة، وهم: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: إسلام عيسى - محمود دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود وادي.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي، خط الهجوم: محمود وادي.

وعقد أمس الجمعة، بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفنى للمباراة، وتم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز اللقاء باللون الأزرق الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون المارون الكامل، فيما يرتدي نادي هلال الساحل الأبيض الكامل، ويرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وتم تأكيد ضرورة حضور الفريقين إلى ملعب المباراة، قبل اللقاء بساعة ونصف، مع ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.