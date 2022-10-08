شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الرياضى اللبنانى فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلي مع نظيره الرياضى اللبنانى، اليوم السبت، فى منافسات الجولة الثالثة من مباريات البطولة العربية للأندية والتى تقام بالكويت.

وكان الأهلى قد فاز فى أول جولتين بالبطولة أمام الميناء اليمني والغرافة القطرى بفارق كبير من النقاط على منافسيه.

ويتواجد «رجال سلة الأهلي» بالمجموعة الثانية، إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.