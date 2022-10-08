شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فلامبو البوروندى.. زيزو والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك ، فى السابعة مساء غد الأحد، فريق فلامبو البوروندى باستاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، فيما تأهل فريق فلامبو دي سنتر البوروندي لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فلامبو

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش، حمزة المثلوثى "عمر جابر"

الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور أحمد مصطفى زيزو، إبراهيما نداى، سيد عبد الله نيمار

الهجوم: سيف الدين الجزيرى

ويحتفظ فيريرا بالعديد من الأوراق الرابحة، مثل سامسون أكينولا، وشيكابالا، وأوباما، عمر جابر، سيف جعفر، يوسف أسامة نبيه، محمد عبد الشافى على دكة البدلاء.