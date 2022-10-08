شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يعسكر لمدة 10 أيام بالقاهرة قبل السفر للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، على الدخول فى معسكر مغلق 20 أكتوبر الجاري، ولمدة 10 أيام، قبل السفر للجزائر للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين فى الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر.

ويكثف محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006"، وجهازه المعاون من مراقبة عدد من المواهب، حيث قرر وهبة تقسيم معاونيه لمتابعة مباريات بطولة الجمهورية لاختيار أفضل العناصر التي ستتواجد فى المعسكر المقبل.

ويستعد وهبة ومعاونوه لمتابعة كل مباريات بطولة الجمهورية، قبل الإعلان عن القائمة التي ستدخل في معسكر مغلق، حيث تضم مجموعة شمال أفريقيا فى التصفيات القارية إلى جانب المنتخب المصري كلا من: ليبيا، تونس والمغرب.

وأوضح محمد وهبة أن تجربة بطولة كاس العرب الأخيرة كانت مفيدة قائلا: " استفدنا من الخسارة أمام المغرب في كأس العرب، اللاعبون رفضوا النزول لتناول الطعام بعد المباراة، ورغم حزني، شعرت بالسعادة لتصرفهم وتحملهم المسئولية، الدرس كان قاسياً وهذا جيد لأننا لن ننساه، والثقة الزائدة كانت سبب الهزيمة".