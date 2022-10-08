شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر وكالون إف سى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وكالون إف سي، والذى يتم خلالها اللاتفاق على الزي الرسمي الذي سيرتديه كل فريق وعدد الجماهير المسموح لها بحضور اللقاء، طبقاً لموافقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

ويختتم فريق فيوتشر استعداداته اليوم لمواجهة نظيره كالون إف سي بطل سيراليون، قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة مساءً فى ليبيريا ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن العودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التى تقام بالقاهرة.

وكان فيوتشر قد سافر إلى ليبيريا يوم 5 أكتوبر الجاري، ليكون لدى الفريق الوقت الكافى لخوض التدريبات والتأقلم على أجواء اللعب في ليبيريا، خاصة أن الملعب الذى يستضيف المباراة من النجيل الصناعي، ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر بعثة الفريق فى ليبيريا.

وتأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64.

من جهته كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن على ماهر المدير الفني للفريق لم ينه بعد إجراءات الرخصة التدريبية "A"، والتى سافر الأيام الماضية إلى الإمارات لإنهائها حتى يتمكن من قيادة الفريق من داخل أرض الملعب، وحتى الآن من المقرر أن يقود على ماهر الفريق من المدرجات فى مواجهة كالون المرتقبة بدور الـ32.

وكان علي ماهر قد غاب عن تدريبات فيوتشر في القاهرة قبل السفر إلى ليبيريا لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.