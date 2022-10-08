شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يشيد بمهاجم الإسماعيلى الشاب "هداف الوديات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال حازم مرسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إشادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق، بعد تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الدراويش استعداداً للموسم الجديد.

ونجح حازم مرسي فى إحراز هدف فى مرمي طلائع الجيش فى ثالث مباراة على التوالى، ضمن سلسلة اللقاءات الودية التى خاضها الفريق فى الآونة الأخيرة.

وكان الدراويش قد نجح فى الفوز على الطلائع بهدفين نظيفين مساء الأربعاء استعدادًا لمنافسات الدوري العام والمزمع إنطلاقه منتصف شهر أكتوبر الجاري، واستطاع اللاعب الشاب فى إحراز هدف أمام كل من العبور والسكة الحديد خلال معسكر الفريق بالقاهرة، بالإضافة إلى لقاء طلائع الجيش، ليرفع رصيده من الأهداف خلال المباريات الودية الحالية إلى 3 أهداف على رأس هدافي الدراويش بالتقاسم مع التونسي فراس شواط.

ويسعي الجهاز الفني للدراويش بقيادة جاريدو لتجهيز جميع عناصر الفريق للموسم الجديد فى ظل امتلاكه مجموعة من العناصر المتميزة سواء اللاعبين القدامي، بالإضافة إلى ضم 11 صفقة حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.