شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير محمد فخرى من البقاء فى الأهلي أو الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير محمد فخرى لاعب وسط الفريق فى الموسم المقبل، سواء بالخروج على سبيل الإعارة أو البقاء مع الفريق.

ويميل المدرب السويسري لبقاء محمد فخرى وعدم خروجه للإعارة فى ظل قناعته باللاعب، ويرى أنه سيكون مهماً لتدعيم أكثر من مركز فى صفوف الأهلي باعتباره "لاعب جوكر" يجيد اللعب فى أكثر من مركز.

ورغم أن الحديث كثر عن خروج محمد فخري للإعارة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن كولر لا يمانع بقاء اللاعب الذى يجيد اللعب فى مركز الوسط الدفاعي والارتكاز وصانع الألعاب وكذلك مركز الجناح، تحسبا لتعرض أى من اللاعبين الأساسيين للإصابة فى الموسم الجديد، وهو ما سيتحدد خلال الأيام القليلة القادمة قبل غلق باب القيد الصيفي بالدوري المصري.

على صعيد آخر، يبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جاهزية البرازيلي برونو سافيو للمشاركة أساسيا فى مباراته ضد الاتحاد المنستيري الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي الماضية تألق البرازيلي برونو سافيو وظهوره بشكل جيد نال عليه استحسان الجهاز الفني واللاعبين، ويفكر الجهاز الفني في الدفع باللاعب أساسيا في تشكيله الأساسي خلال مباراة الاتحاد المنستيري، لاسيما أن اللاعب قادر على صناعة الفارق في الخط الأمامي للفريق الأحمر لكن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.