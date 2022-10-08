شكرا لقرائتكم خبر عن فلامبو البوروندى يخوض مرانه الأخير باستاد برج العرب استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فلامبو البوروندى مرانه الأخير، فى السابعة مساء اليوم، باستاد برج العرب والذى يستضيف المباراة بدلا من استاد القاهرة الذى يخضع حاليا لبعض الإصلاحات، استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويلتقى الزمالك مع فلامبو البوروندى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا. ووصل الفريق البوروندى إلى القاهرة أمس، الجمعة، وخاض مراناً استشفائياً بعد الوصول مباشرة.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

كما تأهل فريق فلامبو دي سنتر البروندي لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.