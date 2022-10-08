شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة اتحاد المنستيري فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي اليوم، السبت، تحضيراته قبل خوض مباراته أمام الاتحاد المنستيرى التونسي غدا الأحد على ملعب مصطفى بن جنات فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى أول مواجهة رسمية للمارد الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، والذي يرغب في ظهور فريقه بمستوى قوى خلال موقعة الذهاب.

ويعكف كولر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية ومنح التعليمات الفنية الخاصة التي يرغب فى تنفيذها أمام بطل تونس، وعقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد وتنفيذ التعليمات على أكمل وجه وضرورة الترابط بين الخطوط والاعتماد على اختراق خطوط المنافس عن طريق التمريرات الكثيرة.

وحث كولر الأهلي على ضرورة الاستحواذ على الكرة لأطول وقت ممكن لمنع الفريق المنافس من السيطرة على الكرة ومن ثم تهديد مرمى الفريق الأحمر خلال المباراة، وضرورة استغلال الثغرات التي ستتواجد في صفوف الفريق التونسي من أجل إحراز هدف خارج الأرض يسهل من مهمة الأهلي في موقعة الإياب بالقاهرة.