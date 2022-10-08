موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واقتنص نادي الزمالك بطاقة تأهله على حساب إيلكت التشادي، بعد فوزه بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو دو سنتر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

مواجهات الزمالك مع أندية بوروندى

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.