شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية لشبراوى الإسماعيلى بفرمان الطبيب بعد جراحة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الدكتور أحمد مرعى محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي راحة سلبية لبضعة أيام عقب إجرائه عملية جراحية بأحد المستشفيات بالإسماعيلية لاستئصال الزائدة بعدما شعر بآلام شديدة.

وحرص حسني عبد ربه مدير الكرة بالدراويش ومجدي قاسم عضو الجهاز الطبي بالفريق على زيارة ”الشبراوي” للاطمئنان على حالته الصحية، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد مرعي الطبيب المعالج الذى أكد ضرورة حصول اللاعب على راحة سلبية لبضعة أيام.

ومن المعروف أن الشبراوي انضم لصفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي للفريق قادما من نادي الجونة لمدة 4 مواسم.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.