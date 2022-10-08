شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الكويت الرياضى فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره الكويت الرياضى، اليوم السبت، فى ثالث مبارياته بالبطولة العربية للسلة التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

وفاز الاتحاد السكندرى فى أول جولتين أمام أهلى حلب السورى وأهلى بنى غازى على الترتيب.

وكان يوسف شوشة تعرض للإصابة فى المباراة الماضية أمام أهلى بنى غازى وتم تشخيص إصابته بكسر فى إصبع اليد.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.